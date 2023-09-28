РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    Вчера, 00:43 | GMT +6

    Тенге продолжает падение

    Курс валют доллар евро
    Фото: МИА "Казинформ"

    Национальная валюта продолжает падение. Курс доллара взлетел сразу на почти 6 тенге, до максимума за 14 месяцев, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

    Официальный курс американской валюты на 28 сентября Нацбанк установил на уровне 482,77 тенге. Таких значений не фиксировалось с июля прошлого года.

    Евро на максимуме с апреля 2022 года, курс на четверг – 509,71 тенге.

    Юань на самом высоком уровне с апреля этого года, 66,02 тенге на 28 сентября.

    Курс рубля – 5,00 тенге. Значения вернулись к первым числам июля, когда только начинался нынешний период ослабления российской валюты.

    Теги:
    Доллар Тенге Экономика
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    01:12, 30 Сентябрь 2023
    В Жетысу установили памятник Бикен Римовой
    00:35, 30 Сентябрь 2023
    11 граждан Афганистана задержаны в Уральске
    00:12, 30 Сентябрь 2023
    Соцвыплаты и пособия: какие меры поддержки оказываются нуждающимся в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!