Тенге продолжает падение

Национальная валюта продолжает падение. Курс доллара взлетел сразу на почти 6 тенге, до максимума за 14 месяцев, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

Официальный курс американской валюты на 28 сентября Нацбанк установил на уровне 482,77 тенге. Таких значений не фиксировалось с июля прошлого года.

Евро на максимуме с апреля 2022 года, курс на четверг – 509,71 тенге.

Юань на самом высоком уровне с апреля этого года, 66,02 тенге на 28 сентября.

Курс рубля – 5,00 тенге. Значения вернулись к первым числам июля, когда только начинался нынешний период ослабления российской валюты.