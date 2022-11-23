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Тенге показывает стабильную динамику - министр нацэкономики РК

23 Ноября 2022, 16:10
Тенге показывает стабильную динамику - министр нацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал интерес российских инвесторов к тенге. По его словам, данный тренд позволит укрепить тенге к рублю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснил министр, валюта торгуется на Московской бирже, что является хорошим показателем.

«Это значит, что тенге имеет спрос. Я думаю, что данный тренд позволит укрепить тенге к рублю и другим валютам, что хорошо скажется и на инфляции. Мы также импортируем часть товаров, продуктов питания, где-то экспортируем. Что касается паритета рубля к тенге, наверное, это положительно скажется на укреплении тенге», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Как добавил глава ведомства, тенге показывает довольно стабильную динамику, не говоря об ажиотажных периодах.

«Этот год показал, что тенге достаточно стабильная, сильная валюта. В виду разных факторов, именно по отношению к рублю тенге девальвировал частично, но с учетом складывающихся факторов следует ожидать укрепления тенге, что положительно скажется на разных аспектах экономики», - считает глава ведомства.

Ранее Алибек Куантыров назвал позитивные последствия от массового приезда граждан России на экономику Казахстана.


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