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    17:13, 21 Август 2023 | GMT +6

    Тенге показал самое сильное дневное укрепление за 13 месяцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нацвалюта своеобразно отреагировала на решение Нацбанка приостановить обязательные продажи квазигосударственными компаниями 30% валютной выручки. В абсолютных цифрах тенге показал самое сильное дневное укрепление за 13 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал DataHub

    Официальный курс доллара за сегодня снизился на 9,37 тенге до 452,34 тенге Курс евро – на 8,64 тенге до 493,05 тенге

    Стоимость рубля – на 15 тиын до 4,8 тенге.

    Юаня – на 1,31 тенге до 62 тенге.

    В случае с европейской и американской валютой дневное снижение курса стало самым сильным с 1 июля 2022 года.

    Китайская валюта так сильно не снижалась с 27 октября 2022 года.


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