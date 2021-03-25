Тенге корректируется вслед за нефтью и снижением риск-аппетита у глобальных инвесторов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на международных рынках и курсе национальной валюты после «длинных» выходных дней в Казахстане, рассказал директор департамента монетарных операций Нуржан Турсунханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Обменный курс национальной валюты после праздничных выходных открылся с ослаблением на 0,5% по сравнению со средним курсом прошлой пятницы и торгуется в диапазоне 423,00 – 423,20 за доллар.

Как пояснил Н. Турсунханов, ослабление национальной валюты, прежде всего, обусловлено неопределенностью темпов восстановления спроса на нефть на фоне новых локдаунов и ухудшением риск-сентимента на развивающихся рынках.

«С начала недели на рынках энергоносителей произошел рост волатильности. Беспокойство относительно перспектив спроса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире и ужесточения карантинных ограничений в ряде европейских стран обвалили котировки «черного золота» 22-23 марта на почти на 7% до 60 долларов США за баррель. Однако нефть отыграла падение в следующие дни на фоне сообщений о блокировке Суэцкого канала контейнеровозом тайваньской компании Evergreen Marine, который перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире. По предварительным данным, это может вызвать задержку в поставках нефти объемом до 13 млн баррелей», - рассказал директор департамента монетарных операций Нуржан Турсунханов.

Он также отметил, несмотря на корректировку цен на энергоносители на фоне происшествия в Суэцком канале, перспективы дальнейшего роста котировок нефти остаются неопределенными. Новые локдауны в совокупности с медленным и неравномерным распределением вакцин ставят под сомнение быстрое восстановление экономик и перспективы скорого открытия авиасообщения в Европе, что негативно отразится на темпах роста спроса на нефть.

«На мировом валютном рынке негативный риск-сентимент продолжает оказывать давление на валюты развивающихся стран, - продолжил он. - Неделя началась с резкого ослабления турецкой лиры на 17,3% на утро понедельника, после решения президента Турции Р. Эрдогана сменить председателя Центробанка страны. Третьим за последние два года председателем турецкого ЦБ был назначен Сахап Кваджиоглу, который ранее выступал в СМИ против повышения ставки. После резкого падения в начале недели валюта скорректировалась, по закрытию на 25 марта ослабление с начала недели составило 9,6%.

Российский рубль продолжил ослабление, несмотря на повышение ключевой ставки Банком России. С начала недели российская валюта ослабла на 3,5% к доллару США. Этому способствовал негативный внешний фон в виде падения котировок нефти и продолжающееся бегство иностранных инвесторов из рублевых облигаций в ожидании объявления новых санкций. Так, доходность 10 летних ОФЗ с начала недели повысилась на 13 базисных пунктов до 7,23%, в моменте доходя до 7,31%. Чтобы поддержать падающий рынок рублевого госдолга, Минфин РФ во вторник отменил аукционы ОФЗ, запланированные на эту неделю, итого разместив в I квартале 2021 года лишь 403 млрд. рублей из заявленного квартального плана в 1 трлн. рублей. Данное решение способствовало некоторой нормализации ситуации на рынке гособлигаций».

В целом, как отмечает эксперт, на фоне снижения аппетита к риску у инвесторов и из-за ухудшения ситуации вокруг коронавируса в Европе продолжается укрепление доллара США, которое с начала недели составило 0,7% по отношению к индексу валют развитых стран. Индекс валют развивающихся стран J.P.Morgan (EMCI) c начала недели ослаб почти на 2%.

«Обменный курс тенге формируется в соответствии с динамикой внешних фундаментальных факторов. Сохранение неопределённости в отношении перспектив спроса на нефть и ухудшение риск-аппетита инвесторов в отношении активов развивающихся стран продолжают оказывают влияние на курсообразование национальной валюты», - хаключил Н.Турсунханов.



