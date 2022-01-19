Теневые доходы не должны поступать в фонд «Қазақстан халқына» - Болат Жамишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Деньги, которые поступают в фонд «Қазақстан халқына», являются чистыми средствами, поступающими от предприятий. Об этом рассказал председатель правления фонда «Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Болат Жамишев рассказал, как фонд ведет работу с компаниями-донорами.

«Сейчас переговоры идут в основном с крупнейшим бизнесом. Мы предполагаем, что с самыми крупными предприятиями фонд будет работать напрямую, с остальными добровольными донорами мы будем работать, заключив соответствующий меморандум с «Атамекеном». Деньги, которые поступают - это чистые деньги, поступающие от наших предприятий», - рассказал в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24» Болат Жамишев.

«Мне приходилось слышать, вроде бы как «плательщиками должны быть те, кто скрывает какие-то доходы, и эти «теневые» доходы должны поступать в фонд». Я думаю, что это абсолютно неправильно. Потому что с фондом, который формируется за счет «грязных» денег, не будет сотрудничать ни одна международная организация. С предприятиями, которые формируют такой фонд, не смогут работать западные компании. Поскольку нельзя работать с компаниями, которые участвуют в формировании фонда, где есть незаконные деньги», - пояснил Болат Жамишев.

Также он проинформировал о том, что при фонде планируется создать Совет доноров.

«Работа с донорами - для нас очень важная работа. Мы намерены создать Совет доноров, чтобы разработать политику стимулирования участия в формировании этого фонда, с тем, чтобы с донорами обсуждать, насколько эффективно используются те средства, которые они направляют на благотворительность», - ответил председатель правления фонда.

15 января сообщалось, что Болат Жамишев был назначен на пост председателя фонда «Қазақстан халқына».

Напомним, общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына» был создан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.







