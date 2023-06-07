Теневая экономика: 3-4 трлн тенге налогов не попадают в бюджет ежегодно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова заявила о триллионах тенге налогов, которые проходят мимо бюджета посредством теневой экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы до сих пор задействовали далеко не все резервы в части пополнения бюджета. Конечно, республиканский бюджет по сравнению с 2017 годом увеличился очень значительно, но те резервы, которые есть и которые налоговые органы должны взыскивать, многие остаются вне действия закона – это теневая экономика: как минимум 3-4 трлн налогов не попадают в государственный бюджет ежегодно», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, по ее словам, продолжают действовать не учитываемые в течение десятилетий налоговые льготы.

«Причем порой для процветающего финансово бизнеса. В стране действуют и другие льготы и преференции, объем которых вообще никем не оценивался. Аудитом Высшей аудиторской платы установлено, что 64 налоговые льготы не учитывались ни Министерством нацэкономики, ни КГД. А это потери бюджета, только за 4 года (период аудита) порядка 10 трлн тенге. В результате хронический дефицит бюджета – то есть жизнь в долг. При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% чистых доходов бюджета или 2,9 трлн тенге», - заключила глава палаты.