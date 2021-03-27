Тендер и конкурс по предоставлению участков Иле-Алатауского нацпарка в долгосрочное и краткосрочное пользование отменяются

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комитет лесного хозяйства и животного мира сообщает об отмене тендера и конкурса по предоставлению участков Иле-Алатауского государственного национального природного парка в долгосрочное пользование сроком до 25 лет и краткосрочного пользования сроком до 5 лет для осуществления туристской и рекреационной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в Telegram.

Причиной стали технические ошибки, связанные с некорректным выставлением даты предстоящего тендера и конкурса.

Отметим, в феврале 2021 года были проведены общественные слушания по рассмотрению Генерального плана развития инфраструктуры экологического туризма в Иле-Алатауском национальном парке. Протокол общественных слушаний по итогам был размещен на сайте Иле-Алатауского нацпарка и на сайтах управлений туризма г. Алматы и Алматинской области. Проект тендерной и конкурсной документации, согласно Правилам осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, также был размещен на интернет-ресурсе нацпарка.

Необходимо отметить, в ближайшее время ГНПП «Иле-Алатау» будет проводить разъяснительную работу и общественные обсуждения тендера и конкурса. В том числе, для обеспечения прозрачности принимаемых решений будут проведены заседания Общественного совета нацпарка.

Напомним, развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях способствует экологическому просвещению граждан к бережному отношению к природе, а также обеспечит местное население новыми трудовыми местами в обслуживающей сфере.

Информация касательно проведения тендера и конкурса будет размещена на сайте Иле-Алатауского национального парка www.ile-alatau.kz, СМИ и социальных сетях.



