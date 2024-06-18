Тенденция не меняется: Олжас Бектенов обеспокоен частыми случаями гибели людей на воде

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил МЧС обеспечить четкую координацию вопросов обеспечения безопасности в купальный сезон, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, из года в год сохраняется значительное количество утонувших на водоемах республики, это порядка 200-300 человек, из них около 100 детей.

— К сожалению, и в этом году тенденция не меняется. Сейчас лето только началось. Растет численность погибших на водоемах, особенно детей. Так, с начала года уже утонуло 20 несовершеннолетних. Буквально на прошлой неделе в столице утонул подросток, который хотел переплыть реку. В Кызылорде в День защиты детей утонули сразу двое детей. В Туркестанской области в оросительном канале утонули двое детей. На Каспийском море оставшийся без присмотра утонул двухлетний ребенок. И такие факты регистрируются практически ежедневно. Даже в сегодняшней сводке МЧС есть погибшие на воде, — сообщил Олжас Бектенов.

В этой связи, он поручил акимам регионов усилить профилактическую работу в данном направлении, увеличить количество проводимых патрулирований, и пресекать факты нахождения детей без взрослых вблизи водоемов.

По словам Премьер-министра, в основном люди тонут на необорудованных участках водоемов.

— На данный момент по стране установлены 708 мест для купания. Активно эта работа проводится в Алматинской, Акмолинской, Карагандинской областях. При этом следует активизировать работу в данном направлении Кызылординской, Жетысуской, Абайской и Улытауской областях, где количество мест отдыха не превышает 10. Также, акиматам западных и северных регионов тоже следует активизироваться, — сказал глава Кабмина.

Он отметил, что в этом году Казгидромет прогнозирует жаркое лето особенно на западе, востоке и юге страны.

— Соответственно, ожидается увеличение числа отдыхающих на реках и озерах. К этому надо быть готовым. Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами необходимо увеличить количество мобильных постов. Надо проводить широкомасштабную повсеместную разъяснительную работу. До населения нужно довести основные требования Правил безопасности на водоемах, оказания первой помощи утопающему, наличие оборудованных и опасных мест для купания. К этой работе надо подключиться Министерству информации, — поручил О. Бектенов.

Особое внимание, по его словам, нужно уделить детским лагерям, расположенным вблизи водоемов. Министерству просвещения совместно с акиматами премьер-министр поручил принять меры по обеспечению безопасного отдыха детей в летний период.