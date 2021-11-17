Тенденция увеличения числа заболевших КВИ школьников отмечается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские санитарные врачи бьют тревогу: тенденция увеличения числа заболевших среди школьников настораживает. В возрастной группе до 14 лет за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболевания КВИ в 18 раз, среди детей 15-17 лет – в 25 раз. Об этом и многом другом рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в Акмолинской области относительно стабилизировалась. Согласно матрице, область в течение семи дней находится в «желтой зоне».

Однако по сравнению с 2020 годом в регионе отмечается рост заболеваемости в 5,5 раз.

«Пик заболеваемости приходился на август, когда было зарегистрировано 8334 случая заболевания КВИ, с сентября отмечается тенденция снижения заболеваемости на 42%, в октябре - на 60%, в ноябре - на 84% или в 6,3 раза по сравнению с августом. Снижение заболеваемости напрямую связано с увеличением охвата вакцинацией. На сегодня охвачено вакцинацией 41,1% от общего количества населения области», - поделилась А. Мусина.

По словам спикера, за последнюю неделю - с 7 по 14 ноября 2021 года - зарегистрировано 583 случая COVID-19, за прошлую неделю - 735, отмечается снижение в 1,2 раза.

Вместе с тем, сохраняется рост заболеваемости КВИ среди школьников в организациях образования.

«С начала учебного года зарегистрировано 1202 случая, из них 871 - в офлайн-формате и 61 случай не связан с началом учебного процесса. За минувшие сутки среди школьников зарегистрированы 4 случая заболевания», - отметила главный госсанврач региона.

В связи с регистрацией коронавирусной инфекции в 34 школах 43 класса переведены на дистанционный формат обучения.

«Тенденция увеличения числа заболевших среди школьников настораживает. В возрастной группе до 14 лет за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого отмечается рост в 18 раз, среди детей 15-17 лет – рост в 25 раз. Количество заболевших школьников в офлайн-формате за сентябрь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло в 280 раз, а за октябрь - в 85 раз, и только за 14 дней ноября 53 школьника заболели КВИ, что в 5,4 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также с начала нового учебного года среди студентов ссузов зарегистрировано 164 случая КВИ, среди студентов вузов - 26 случаев», - резюмировала А. Мусина.

Напомним, 67 заболевших коронавирусом выявлено в Акмолинской области за прошедшие сутки.