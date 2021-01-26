Тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом наблюдается в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В ведомстве отметили, что средний темп прироста за неделю составил 0,2%, среднее значение репродуктивного числа по области – 1. Исходя из вышеуказанных данных, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по CОVІD-19 ВКО находится, как и прежде, в «зеленой» зоне. Всего на территории области с начала пандемии зарегистрировано 19 835 случаев коронавирусной инфекции. За сутки на 24 января 2021 года зарегистрировано 31 новых случаев КВИ.

«С 1 января 2021 года по области функционируют 176 мониторинговых групп. Проведено 544 рейдов. Выявлено 69 объектов с нарушениями карантинных мер. По выявленным нарушениям наложено 37 штрафов на общую сумму более 2 млн. тенге», - сказал Канат Турдиев.

Как отметил представитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, на сегодняшний день очень важно продолжить работу по упреждающим и профилактически эффективным действиям, которые позволяют разорвать цепь распространения инфекции путем соблюдения режима ограничения и самоизоляции.

В последнем постановлении и.о. главного государственного санитарного врача ВКО от 22 января ограничительные меры продлены до 7 февраля 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Также с 25 января 2021 года на границе ВКО с Павлодарской областью установлены два санитарных поста.

«Основная причина установки санитарных постов – в приграничной Павлодарской области обострилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, область вошла в «красную» зону. В целях предупреждения фактов заражения при сообщении между Павлодарской и Восточно-Казахстанской областью приняты ограничительные меры через санитарные посты. Если в соседних Алматинской, Карагандинской областях эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться и области переходят в «красную» зону, то на внешних границах области могут быть установлены дополнительные санитарные посты», - добавил представитель ДСЭК по ВКО.

Отметим, что въезд и выезд на территорию области через эти посты разрешен только лицам, указанных в приложении к постановлению при предъявлении подтверждающих документов. В исключительных случаях, разрешается проезд через санитарные посты отдельным категориям лиц, но по решению местного исполнительного органа района или города.

На постах проводится бесконтактная термометрия и опрос с соблюдением дистанцирования на наличие симптомов респираторных заболеваний и признаков, не исключающих коронавирусную инфекцию COVID-19, с учётом данных и последующим информированием Центра локализации очагов.

Кроме того, продолжается работа четырех санитарных постов на автопереходах через государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай».