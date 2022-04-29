Тенденции по этнической структуре населения сохраняются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане, как и в предыдущие годы, наблюдается увеличение численности населения азиатских этносов и уменьшение европейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным Бюро национальной статистики, общая численность населения в Казахстане на начало 2022 года составила 19 млн 122 тыс. 423 человека. В целом, отмечается рост численности населения. Рост в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 1,3%.

Из них 69,6% составили казахи, 17,9% - русские, 3,3% - узбеки, 1,3% - украинцы. От общей численности населения уйгуры составили 1,5%, татары – 1%, немцы – 0,9%, турки, корейцы, азербайджанцы – по 0,6%, дунгане – 0,4%, белорусы, таджики, курды – по 0,3%, чеченцы, поляки – 0,2%, башкиры – 0,1%. Остальные этносы – 1%.

«В целом это соответствует тенденции последних 10 лет. Как и в предыдущие годы, наблюдается увеличение численности населения азиатских этносов и уменьшение численности населения европейских этносов», - прокомментировала статистические данные главный менеджер департамента анализа этнодемографического развития Института прикладных этнополитических исследований Аяулым Сагынбаева.

Численность казахов увеличилась на 2,1% и составила 13,3 млн человек. Численность узбеков выросла на 2,8%, уйгуров – на 1,5%, турок – на 1,2%, дунган – на 2,5%, азербайджанцев – на 1,8%, таджиков – на 3,2%, курдов – на 1,4%, чеченцев – на 0,4%.

Наибольшее снижение численности населения отмечено среди украинцев - на 3,6%, русских – на 1,4%, белорусов – на 3,3%, корейцев – на 0,7% и татар – на 1%. Также численность поляков снизилась на 2,3%, башкиров – на 1%.

«Увеличение численности населения обусловлено естественным приростом. В снижении сыграли отрицательные значения естественного прироста или естественная убыль и миграция населения европейского этноса. Высокую смертность среди населения компенсировала высокая рождаемость. Тенденции прошлых лет остались практически неизменными», - добавила Аяулым Сагынбаева.

Что касается расселения этносов, наибольшая доля казахов проживает в Алматинской области – 11,6%, в Туркестанской области – 11,8% и в Жамбылской области – 6,4%, а также в городах Алматы – 9,6%, Нур-Султане – 7,6%. Наибольший удельный вес русских также остается в городах Алматы, Павлодар, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.