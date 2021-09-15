Тему усиления тюркского мира подняли на ЕАМФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Евразийского медиа форума вице-президент Международной тюркской академии, доктор политических наук (Азербайджан) Физули Маджидли Зульфу оглы рассказал, как можно создать более сильный тюркский мир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша первостепенная задача, евразийская задача - объединить наши усилия по восстановлению мощи тюркского мира. И также хотел бы отослать к тем инициативам, которые впервые были провозглашены в 1863 году - которые звучали как единство тюркского мира. И общий алфавит, мне думается, является одной из основ, на которой может зиждиться наше сотрудничество», - сказал Физули Маджидли Зульфу оглы в ходе круглого стола «СМИ тюркоязычных стран. Развитие сотрудничества в условиях новой реальности» на площадке Евразийского медиа форума (ЕАМФ).

По его словам, с момента обретения независимости тюркоязычными государствами были предприняты важные шаги, также были укреплены культурные связи.

«Мы смогли установить и организовать работу Совета тюркских государств, была организована Международная тюркская академия и, конечно, я хотел бы упомянуть об Ассамблее парламентариев тюркских народов. Мы осуществляем самое широкое взаимодействии на различных уровнях. Была создана Тюркская академия, чтобы внести вклад в процесс интеграции в области информации, гуманитарных вопросов, образования и науки», - отметил вице-президент Тюркской академии.

По словам Физули Маджидли Зульфу оглы, Тюркская академия ведет научные исследования фундаментального характера, также разрабатывает учебники. В целях всей работы был также запущен портал «Наследие», организовываются научно-археологические экспедиции.

Напомним, сегодня началась работа Евразийского медиа форума. Форум продлится до 17 сентября.