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Темпы заготовки угля раскритиковал аким СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Июня 2023, 05:27
Темпы заготовки угля раскритиковал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает низкими темпы заготовки угля населением. По мнению главы региона, заинтересованные госорганы не принимают действенных мер, чтобы изменить ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата А.Сапаров отметил, что в августе-сентябре вновь возникнет ажиотажный спрос на уголь.

«Слабо проводится работа по заготовке угля. Это касается и города, и районов. Закрыли потребность всего в 8%. Остальные 92% когда будут заготавливаться? Почему такой график поставок угля? Почему не завозить больше сейчас? Чтобы не было ажиотажа. Надо провести работу, чтобы объемы на июнь-июль были больше. Если оставлять 70% на август-сентябрь, то и ажиотаж появляется», - сказал аким области.

А.Сапаров считает, что, помимо работы с поставщиками угля, нужно проводить разъяснительные беседы с населением, обсуждать на сходах.

Еще один вопрос, требующий контроля госорганов – стоимость доставки угля. Важно, чтобы перевозчики не завысили необоснованно цены на свои услуги.

По информации и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павла Шилова, бюджетным организациям на отопительный сезон требуется 140 тысяч тонн угля, населению - 419 тысяч тонн. Он добавил, что сейчас на тупиках есть 37 тысяч тонн топлива. В том числе пользующийся высоким спросом у населения шубаркульский уголь.


Северо-Казахстанская область   Уголь  
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