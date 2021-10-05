Темпы заболеваемости коронавирусом выросли в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В российских больницах на лечении находятся в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году. Об этом сегодня на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Много пациентов в больницах – в два раза больше, чем в это же время в прошлом году, - сказал М.Мишустин, не уточнив конкретные цифры.

Выступая на этом же заседании, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за последние три недели в России отмечается рост темпов заболевания КВИ - за прошедшую, 39-ю неделю темпы заболеваемости выросли на 14%, предыдущие 37-я и 38-я недели – на 7% и 9% соответственно.

«То есть мы растём достаточно быстро, - отметила она. - В росте - 67 субъектов Российской Федерации, т.е. практически большинство, 13 субъектов – без значимой динамики, в пяти субъектах продолжается снижение», - сказала она, добавив, что по 12 регионам России наблюдается рост на 20-34%, что требует принятия особых мер.

На 4 октября в России выявлено 25 781 новых случаев коронавируса во всех 85 регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По количеству ежесуточных заражений лидирует Москва, где выявлено 4 410 заболевших, далее следуют Санкт-Петербург – 2 198 и Московская область - 1 733 случаев.

По данным оперативного штаба по борьбе с КВИ, за последние сутки в России зарегистрировано 883 летальных случаев, что немногим меньше максимального за все время пандемии значения в 890 смертельных случаев, зафиксированных днем ранее. Наибольшее число умерших зафиксировано в Москве - 66, в Санкт-Петербурге – 60 и в Свердловской области - 43.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 7 612 317 случаев КВИ, выписано по выздоровлению 6 740 491 пациентов, за все время от инфекции скончались 210 801 человек. Под медицинским наблюдением остаются 1 338 900 человек.