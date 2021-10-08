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    17:50, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Темпы вакцинации значительно снизились в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области охарактеризовали эпидситуацию по распространению коронавируса в регионе как нестабильную, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что за последние две недели зарегистрировано 1 167 случаев инфицирования коронавирусом. В сравнении с аналогичным периодом отмечается рост на 10%.

    «Рост заболеваемости связан со снижением темпов вакцинации. С целью стабилизации ситуации мы планировали привить до конца сентября 311 тысяч человек полным курсом. Однако привили всего 243 тысячи первым компонентом и 223 тысячи - полным курсом, или 72% от плана. В сутки прививается всего 200-300 человек по области, что крайне мало. При охвате 311 тысяч человек уровень коллективной защиты составит 57,2% от общего населения. Минимальный уровень коллективного иммунитета, рекомендованный ВОЗ – 60%. В связи с появлением новых штаммов рекомендуется охватить не менее 80% населения. Планируемый уровень охвата должен достичь 374 тысяч человек», - сказал А. Жуматаев.

    Вторая причина роста заболеваемости, по словам А. Жуматаева, наступление холодов и сезонный рост вирусных инфекций. Население стало больше времени проводить в закрытых помещениях, общественном транспорте, при этом пренебрегая мерами безопасности

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится со 2-го октября в «красной» зоне. С 9-го октября в регионе вводятся дополнительные ограничения.

    «Послабление ограничительных мер и снижение самодициплины жителей привело к росту заболеваемости. Вирус не исчез, он так же поражает население, в подавляющей части невакцинированное. С целью недопущения перегрузки системы здравоохранения нам пришлось усилить ограничительные меры. Прошу соблюдать простые правила: правильно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, снизить количество социальных контактов, посещение мест массового скопления и вакцинироваться. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, мы обязаны перейти к более жестким ограничениям», - сказал А. Жуматаев.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация
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