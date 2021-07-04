Темпы вакцинации выросли в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о темпах вакцинации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Кумар Аксакалов, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат 311 тысяч жителей СКО.

«На сегодняшнее утро 42% из 311 тысяч человек уже получили первый компонент. Госслужащие, полицейские, учителя, медработники в первую очередь получают. Сегодня 70% госслужащих уже вакцинированы. Мы видим, что темпы и ответственность людей усилены. Если в июне месяца были вакцинированы в день 700-800 людей, то сейчас вакцину в день получают до 4-5 тысяч человек», - сказал Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

Ранее аким заявил, что работа в сфере здравоохранения позволила добиться улучшения динамики по заболеваниям. За три года смертность по онкологии в СКО снижена на 13%. На 10% сокращена смертность от болезней системы кровообращения, на 2,0% - от инсульта и инфаркта, на 13% - младенческая смертность. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом на 37%.