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    19:10, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Темпы вакцинации выросли в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о темпах вакцинации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Кумар Аксакалов, вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат 311 тысяч жителей СКО.

    «На сегодняшнее утро 42% из 311 тысяч человек уже получили первый компонент. Госслужащие, полицейские, учителя, медработники в первую очередь получают. Сегодня 70% госслужащих уже вакцинированы. Мы видим, что темпы и ответственность людей усилены. Если в июне месяца были вакцинированы в день 700-800 людей, то сейчас вакцину в день получают до 4-5 тысяч человек», - сказал Кумар Аксакалов, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

    Ранее аким заявил, что работа в сфере здравоохранения позволила добиться улучшения динамики по заболеваниям. За три года смертность по онкологии в СКО снижена на 13%. На 10% сокращена смертность от болезней системы кровообращения, на 2,0% - от инсульта и инфаркта, на 13% - младенческая смертность. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом на 37%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Общество
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