Темпы вакцинации в Нур-Султане остаются на высоком уровне – врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что основная масса горожан уже получила вакцину от КВИ, темпы вакцинации в Нур-Султане остаются на высоком уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По словам медиков столичной поликлиники №7, сегодня вакцину от COVID-19 получают преимущественно переболевшие граждане, имевшие медотводы, а также люди, наконец решившиеся получить вакцину, убедившись в ее эффективности. В среднем в день в медучреждении прививают 100 человек.

«Вакцинация еще идет и будет идти. Всех желающих и дальше будем прививать. Мы привили более 88% людей, относящихся территориально к нашей поликлинике. Также мы прививаем людей, которые не прикреплены к нашей поликлинике. Вчера мы привили 65 человек первым компонентом и 29 человек вторым. Темпы вакцинации остаются на высоком уровне. Сегодня приходят люди, переболевшие коронавирусом, те, у кого закончился медотвод. Также выступавшие против вакцинации тоже все больше понимают эффективность вакцины и приходят провакцинироваться», - рассказала терапевт городской поликлиники №7 Алия Ускенбекова.

Возраст вакцинируемых тоже колеблется, получить прививку приходят и 18-летние, и пожилые граждане старше 60 лет.

«Я, можно сказать, последний из могикан. Долго не мог решиться на вакцинацию. Но сегодня все же решился получить прививку. Все родные и знакомые уже провакцинированы», - поделился житель столицы Артем.

На сегодня первым компонентом вакцины от КВИ в Нур-Султане привились свыше 450 тысяч граждан, полную иммунизацию прошли более 416 тысяч человек.