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Темпы вакцинации увеличиваются в Акмолинской области

29 Декабря 2021 17:39
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Темпы вакцинации увеличиваются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области первый компонент вакцины Pfizer получили 3977 человек, среди которых 117 беременных, 975 кормящих женщин и 2885 подростков. Об этом в ходе брифинга сообщила главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, первым компонентом пяти вакцин с начала прививочной кампании в Акмолинской области привиты 329 972 человека, что составляет от подлежащего населения 68,9% и от общего числа населения - 44,9%.

Второй компонент всех пяти вакцин получили 299 789 человек, что составило от общего количества подлежащего населения 62,5%, от общего числа населения 40,8%.

В регионе с ноября отмечается увеличение темпов вакцинации практически в два раза.

«Первой дозой вакцины Pfizer привиты 3977 человек, в том числе 117 беременных женщин, 975 женщин в период лактации и 2885 подростков с 12 по 17 лет включительно. Второй дозой привиты 1560 человек, в том числе 21 беременная женщина, 319 женщин в период лактации, 1220 подростков. Неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы», - сообщила главный госсанврач региона.

Кроме того, в Акмолинской области на добровольной основе ревакцинировался уже 19 271 человек.

«Ревакцинация проводится перекрестно. Если кто-то получил векторную вакцину (Спутник V), то он повторно прививается через шесть месяцев инактивированной вакциной или м-РНКовой вакциной, кто получил инактивированную вакцину, через шесть месяцев прививается векторной вакциной или м-РНКовой вакциной. По желанию можно пройти ревакцинацию той же вакциной, которой вакцинировался в первый раз», - добавила спикер.

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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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