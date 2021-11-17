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Темпы вакцинации увеличились в столице

17 Ноября 2021 11:57
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Темпы вакцинации увеличились в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане увеличились темпы вакцинации. Специалисты здравоохранения отмечают хорошую посещаемость гражданами пунктов вакцинации. Сейчас за прививками против КВИ приходят все возрастные группы, кроме детей раннего возраста, кому вакцинация еще не положена. Все чаще среди них можно встретить беременных и кормящих женщин, подростков с 12 до 18 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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«Сейчас темпы вакцинации снова нарастают. С поступлением в столицу препарата Pfizer в прививочных кабинетах стало больше людей. В сутки мы стали вакцинировать в среднем 1 200-1 400 человек. Только за прошедшие два дня, как началась вакцинация препаратом Pfizer, первый компонент данной вакцины получила почти тысяча человек из подлежащего контингента. Мы планируем сохранить такой темп и продолжить работу в данном направлении», - отметили в Горздраве.

Таким образом, в столице всего провакцинировано почти 460 тыс человек 1 компонентом – 64,6% граждан из подлежащего населения к вакцинации. В столице к вакцинации против КВИ подлежат более 711 тыс горожан.

На сегодня на выбор граждан предоставляется три вида вакцин: российский «Спутник», отечественная вакцина QazVac и китайский препарат Sinofarm Verocell. Для беременных, кормящих, подростков от 12 до 18 лет – американский препарат Pfizer.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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