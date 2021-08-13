Темпы вакцинации снизились в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки зарегистрировали 170 новых случаев – рекорд с начала пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов заявил, что ситуация изменилась кардинально за июль. За последние три недели занятость инфекционных коек увеличилась в 4,5 раза – со 167 до 775. Именно столько пациентов находится в стационарах. Коечный фонд увеличили в три раза – с 630 до 1 715 коек. Занятость - более 45%.

«Возросла занятость реанимационных коек в 1,2 раза. На 115 койках находятся 48 пациентов. В крайне тяжелом состоянии 11 человек. Ежедневно растет суточная госпитализация – с 19 пациентов в июне до 90 – в июле-августе. Увеличилось количество летальных исходов. В июле-августе зарегистрировали 39 летальных случаев. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 82 человека», - сказал К. Кусемисов.

Ранее в управлении сообщали о росте числа инфицированных среди беременных женщин и детей.

Возросло число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении: с 250 в июне до 1,8 тысячи в августе.

Спикер еще раз акцентировал внимание на вакцинации как на единственном способе предотвратить тяжелое течение заболевания.

«В кампании по вакцинации задействованы значительные ресурсы. За последнюю декаду наблюдается недозагруженность пунктов вакцинации, что связано с низкой явкой населения. Вакцинация остается единственным способом уберечь себя и своих близких. Других методов мировая медицина не предложила и в обозримом будущем предложений нет», - сказал К. Кусемисов.

Всего по области первый компонент вакцины получили 211 732 человека, полный курс вакцинации прошли 174 176 жителей региона.