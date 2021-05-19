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Темпы вакцинации снизились в Казахстане

19 Мая 2021 18:03
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Темпы вакцинации снизились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Темпы вакцинации снизились в Казахстане. Об этом заявил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В апреле темпы вакцинации составляли более 100 тысяч в сутки. На сегодня у нас эта цифра колеблется от 30 до 60 тысяч в один день. Но мы понимаем, что первоочередная задача министерства - обеспечить возможность для вакцинации населения. Мы отмечаем, что активность населения в вопросах вакцинации сейчас снижается. Это, в первую очередь, наверное, связано с длительными майскими праздниками, которые у нас только прошли. Мы все-таки надеемся на сознательность и активность населения и будем усиливать информационно-разъяснительную работу с регионами, с медицинскими работниками, с поликлиниками, с бизнесом для того, чтобы охватить большее количество людей, для того чтобы охватить наши планы, озвученные ранее», - сказал Марат Шоранов.

Он также прокомментировал вопрос отсутствия некоторых видов вакцин в поликлиниках.

«Мы неоднократно рекомендовали в первую очередь людям, которые идут впервые на вакцинацию, выбирать из имеющихся вакцин», - отметил Марат Шоранов.

Ранее он сообщил, что в Казахстане от КВИ вакцинировалось 250 тысяч человек старше 65 лет.

«На сегодня в стране из лиц, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, вакцинировалось только 4%. Сейчас мы проводим в этом направлении работу с регионами. Мы объяснили лицам данной категории, что вакцинация возможна при отсутствии отрицательных показателей к вакцинации», - сказал Марат Шоранов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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