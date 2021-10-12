Темпы вакцинации снизились в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за последний день прививки первым компонентом получили 570 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за день первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 570 местных жителей.

Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 231 421 человек. Вторым компонентом привито 198 734 местных жителя.В регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, за сутки COVID-19 выявили у 39 жителей Атырауской области.