Темпы вакцинации снижаются в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Выступая на брифинге, руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков отметил снижение темпов вакцинации против коронавирусной инфекции в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество обращающихся в прививочные пункты уменьшается. В область с февраля текущего года поступило всего 511 219 доз вакцин, из них «Спутник V» – 415 220, QazVak – 10 999, HayatVax – 61 000, СoronaVak - 24 000. 294 499 доз вакцин первого компонента и 216 720 - второго компонента», - пояснил спикер.

По словам главного врача региона, с февраля первым компонентом в Акмолинской области привито 233505 человек, или 56,8% из подлежащего вакцинации населения, вторым – 175929 человек, или 42,8%.

В медорганизациях области в наличии в остатке первый компонента еще 61 574 доз вакцин («Спутник V» – 52 682, QazVak- 1461, СoronaVak – 57). 10 августа 2021 года на склад дополнительно поступила вакцина «Спутник V» (первый компонент – 10 050 доз, второй компонент-7550), и уже подготовлена разнарядка.

«На сегодняшний день в области действует 131 прививочный пункт и 130 мобильных бригад. В вакцинации задействованы 564 медицинских работника, из них 193 врача и 371 средний медицинский работник», - поделился врач.

Н. Сыздыков напомнил также, что последние месяцы в регионе отмечалась недобросовестная деятельность некоторых медицинских работников, связанная с созданием фальшивых паспортов вакцинации. На сегодня правоохранительными органами в отношении этих лиц возбуждены уголовные дела и ведутся следственно-оперативные действия.

«Подобные факты будут пресекаться и жестоко наказываться», - добавил Н. Сыздыков.

Напомним, согласно плану Министерства здравоохранения РК, в Акмолинской области всего необходимо привить 411 тысяч человек.