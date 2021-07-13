Темпы вакцинации продолжают увеличиваться в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице темпы вакцинации продолжают набирать положительные обороты. Если в июне процедуру ежесуточно проходили в среднем 1500-2000 человек, то сейчас охват вакцинацией достиг до 8 тысяч в день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram акимата города.

На сегодня первый компонент вакцины получили почти 286 тысяч человек. Полную иммунизацию прошли более 172 тысяч человек. Темпы роста вакцинации позволяют наладить эпидемиологическую ситуации в городе, приостановить заражение горожан коронавирусом, вернуться школьникам и студентам в прежний офлайн-формат обучения, также сформировать коллективный иммунитет.

В управлении общественного здравоохранения города отмечают, что активно продолжается работа и по вакцинации трудовых коллективов, работников отдельных организаций. Поступают запросы от работников торговых комплексов и домов, коммунальных служб, КСК (ОСИ), коллективов крупных строительных компаний, работников дошкольных и образовательных учреждений, частных организаций и др. Жители ближайших жилых домов и работники соседних предприятий также пользуются возможностями выездных бригад. За весь период привито более 3 тыс. работников разных предприятий.

«Когда руководство нам сообщило, что приедет бригада провакцинировать наш коллектив, мы посчитали это очень удобным случаем. Бывает, что с утра до вечера сидишь на работе и не успеваешь заехать. У меня не было какой-то тревоги или опасения получить вакцину, скорее я боюсь заболеть и заразить свое окружение. Мои коллеги со мной одного мнения, поэтому мы и стоим в очереди за прививкой», - говорит сотрудница банка Каламкас Адильжанова.

Напомним, в столице продолжается розыгрыш ценных призов среди вакцинированных. Во втором розыгрыше ещё двух iPhone12 и других ценных призов участие примут вакцинированные в период с 7 июля по 16 июля включительно.