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    10:55, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Темпы вакцинации продолжают расти в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице темпы вакцинации продолжают набирать положительные обороты. Если в июне процедуру ежесуточно проходили в среднем 1500-2000 человек, то сейчас охват вакцинацией достиг до 8 тысяч в день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

    На сегодня первый компонент вакцины получили почти 286 тысяч человек. Полную иммунизацию прошли более 172 тысяч человек. Темпы роста вакцинации позволяют наладить эпидемиологическую ситуации в городе, приостановить заражение горожан коронавирусом, вернуться школьникам и студентам в прежний офлайн-формат обучения, также сформировать коллективный иммунитет.

    В Управлении общественного здравоохранения города отмечают, что активно продолжается работа и по вакцинации трудовых коллективов, работников отдельных организаций. Поступают запросы от работников торговых комплексов и домов, коммунальных служб, КСК (ОСИ), коллективов крупных строительных компаний, работников дошкольных и образовательных учреждений, частных организаций и др. Жители ближайших жилых домов и работники соседних предприятий также пользуются возможностями выездных бригад За весь период привито более 3 тыс. работников разных предприятий.

    «Когда руководство нам сообщило, что приедет бригада провакцинировать наш коллектив, мы посчитали это очень удобным случаем. Бывает, что с утра до вечера сидишь на работе и не успеваешь заехать. У меня не было какой-то тревоги или опасения получить вакцину, скорее я боюсь заболеть и заразить свое окружение. Мои коллеги со мной одного мнения, поэтому мы и стоим в очереди за прививкой», - говорит сотрудница банка Каламкас Адильжанова.

    Напомним, в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши разных ценных призов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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