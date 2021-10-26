Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 485 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 485 местных жителей. Всего за период с 1 февраля по 25 октября 2021 года I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинирован 238 201 человек. II компонентом вакцин привиты 211 897 местных жителей.

Напомним, в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.