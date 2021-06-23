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    16:37, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Темпы вакцинации нас не устраивают – Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Требование увеличения количества вакцинированных будут усиливать в стране. Поставлена задача довести количество вакцинированных суточно до 70 тысяч. Об этом на онлайн брифинге в СЦК сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ералы Тугжанов отметил, что по вакцинации не видит серьезных проблем.

    «Мы должны дать возможность всем желающим. Необходимый объем вакцин в Казахстане имеется. Мы объявили, что это является добровольным. Но с учетом новых вызовов были вынуждены принять меры. В отношении объема наша главная задача - обеспечить гражданам доступ к вакцинации. Уже говорил фактически, что в Казахстане имеется огромный запас. Кроме этого, обеспечиваем поставку в течение двух недель около 2 млн вакцин дополнительно. Темпы вакцинации, честно говоря, нас не устраивают. Об этом вы хорошо знаете. Это касается ряда наших областей, в том числе города Нур-Султана. Требование увеличения количества вакцинированных будем усиливать. Задачу в целом поставили довести суточно до 70 тысяч вакцинированных. К этому будем стремиться», - сказал Ералы Тугжанов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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