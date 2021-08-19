Темпы снижаются: в Костанайской области выявлено 264 случая КВИ за сутки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«18 августа 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 264 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%. Из числа инфицированных 230 с симптомами заболевания, 34 бессимптомных. 223 обследованы по самообращению, 37 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар», - сообщили в облштабе.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 73 случая, Рудный – 27, Житикара – 24, Аулиекольский район – 20, Лисаковск – 14, район им. Б. Майлина – 14, Аркалык – 13, по 12 случаев в Алтынсаринском и Денисовском районах, Костанайский район – 10, Мендыкаринский район – 9, по 8 случаев в Карасуском и Сарыкольском районах, 6 случаев в Камыстинском районе, по 4 случая в Амангельдинском, Карабалыкском, Федоровском районах, 2 случая в Узункольском районе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 18 августа зарегистрировано 25 500 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 22 775 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 281 175 человек, вторым компонентом 219 589.