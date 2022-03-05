РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:52, 05 Март 2022 | GMT +6

    Темпы роста ВВП КНР составят на уровне 5,5% в 2022 году

    None
    None
    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Темпы роста Валового внутреннего продукта (ВВП) КНР составят на уровне 5,5% в 2022 году. Об этом говорится в докладе правительства Китая, распространенном в субботу на открытии ежегодной сессии высшего законодательного органа страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит на уровне 5,5%», - подчеркивается в документе.

    Уровень безработицы будет удержан на уровне 5,5%, планируется создать свыше 11 млн новых рабочих мест. Рост индекса потребительских цен (инфляция) предполагается примерно на уровне 3%.

    Как отмечается в документе, рост доходов населения будет происходить соразмерно с ростом экономики, будет обеспечена стабильность импорта и экспорта и повышение их качества, в основном сохранится сбалансированность международных платежей.

    Напомним, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в субботу приступило к проведению ежегодной сессии. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.



    Теги:
    Китай Экономика Мировые новости Новый год
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!