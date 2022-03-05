Темпы роста ВВП КНР составят на уровне 5,5% в 2022 году
«На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит на уровне 5,5%», - подчеркивается в документе.
Уровень безработицы будет удержан на уровне 5,5%, планируется создать свыше 11 млн новых рабочих мест. Рост индекса потребительских цен (инфляция) предполагается примерно на уровне 3%.
Как отмечается в документе, рост доходов населения будет происходить соразмерно с ростом экономики, будет обеспечена стабильность импорта и экспорта и повышение их качества, в основном сохранится сбалансированность международных платежей.
Напомним, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в субботу приступило к проведению ежегодной сессии. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.