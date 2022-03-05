Темпы роста ВВП КНР составят на уровне 5,5% в 2022 году

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Темпы роста Валового внутреннего продукта (ВВП) КНР составят на уровне 5,5% в 2022 году. Об этом говорится в докладе правительства Китая, распространенном в субботу на открытии ежегодной сессии высшего законодательного органа страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит на уровне 5,5%», - подчеркивается в документе.

Уровень безработицы будет удержан на уровне 5,5%, планируется создать свыше 11 млн новых рабочих мест. Рост индекса потребительских цен (инфляция) предполагается примерно на уровне 3%.

Как отмечается в документе, рост доходов населения будет происходить соразмерно с ростом экономики, будет обеспечена стабильность импорта и экспорта и повышение их качества, в основном сохранится сбалансированность международных платежей.

Напомним, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в субботу приступило к проведению ежегодной сессии. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.



