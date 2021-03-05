ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Темпы роста ВВП КНР составят более 6% в 2021 году. Об этом говорится в докладе правительства Китая, опубликованном в пятницу на ежегодной сессии высшего законодательного органа страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит более 6%», - подчеркивается в докладе.

Уровень безработицы будет удержан на уровне 5,5%, планируется создать свыше 11 млн новых рабочих мест. Рост потребительских цен предполагается примерно на уровне 3%.

Акцент работы правительства Китая сосредоточится на улучшение экологической ситуации в стране, в планах снизить энергоемкость ВВП на 3%, а также продолжить сокращение суммарных выбросов основных видов загрязняющих веществ.

Предполагается также выделить из центрального бюджета инвестиции в размере 610 млрд юаней (около $94 млрд) на проекты в области строительства инфраструктуры, транспорта, гидроэнергетики, урбанизации и регионального развития страны.

Напомним, Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в пятницу приступило к проведению ежегодной сессии. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.