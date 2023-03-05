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    10:01, 05 Март 2023 | GMT +6

    Темпы роста ВВП Китая составят на уровне 5% в 2023 году

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) КНР составят на уровне 5% в 2023 году. Об этом говорится в докладе правительства Китая, распространенном в воскресенье на открытии ежегодной сессии высшего законодательного органа страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «На текущий год были намечены следующие основные показатели развития: рост ВВП составит на уровне 5%», - подчеркивается в документе.

    Уровень безработицы будет удержан на уровне 5,5%, планируется создать свыше 12 млн новых рабочих мест. Рост индекса потребительских цен (инфляция) предполагается примерно на уровне 3%. Объем производства зерна сохранится на уровне свыше 650 млн тонн.

    Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, парламент) в воскресенье приступило к проведению ежегодной сессии. Церемония открытия состоялась в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

    На повестке дня нынешней сессии – заслушивание и рассмотрение доклада о работе правительства за 2022 год и проекта плана социально-экономического развития на 2023 год, центрального и местного бюджетов за прошедший год и их проекты на текущий год.

    Парламентарии рассмотрят проект реформы Госсовета КНР (правительство). Последняя крупномасштабная реформа правительства проведена в 2018 году, в рамках которой упразднены или созданы несколько министерств и ведомств.

    Будут заслужены отчеты председателя Верховного народного суда и генерального прокурора Верховной народной прокуратуры КНР.

    Кроме того, в ходе текущей сессии ВСНП будут произведены перестановки в высшем руководстве страны. Ожидается избрание нового премьера Госсовета КНР. «Срок исполнения полномочий правительства нынешнего созыва скоро закончится», - заявил на открытии сессии действующий премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

    В центре внимания текущей сессии ВСНП рассмотрение вопросов экономического развития, внешней и оборонной политики. Она завершится 13 марта.


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