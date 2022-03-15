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    09:19, 15 Март 2022 | GMT +6

    Темпы роста экономики ускорились до 3,5% в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе-феврале текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, восстановление роста в торговле и связи после падения в январе текущего года, динамичный рост инвестиций в недобывающий сектор. В январе-феврале этого года рост в реальном секторе составил 4,7%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,1%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    Министр отметил, что среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, горнодобывающая промышленность, торговля, водоснабжение, информация и связь, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

    Также по сведениям главы МНЭ, темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,6%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 5,7%.

    «Инвестиции выросли в строительстве в 2,2 раза, образовании – в 2,2 раза, госуправлении; социальном обеспечении – на 63%, научной и технической деятельности – на 34%, торговле – на 32,1%, операциях с недвижимым имуществом – на 19%, искусстве, развлечениях и отдыхе – 18,7%, транспорте и складировании – 17,2%», - проинформировал министр.

    По словам Алибека Куантырова, в региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской и Павлодарской областях, а также в Шымкенте.

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