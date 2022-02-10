Темпы ревакцинации в регионе выше республиканского показателя - облздрав СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ревакцинировали 74 936 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов на заседании акимата сообщил, что всего подлежат ревакцинации 167 тысяч человек. Все они получили первую дозу вакцины более шести месяцев назад.

«Темп охвата населения области ревакцинацией против коронавирусной инфекции на сегодняшний день выше республиканского показателя, который составляет 39%. В основном ревакцинация проводится инактивированной вакциной VeroCell, за исключением беременных и женщин послеродового периода, которым ревакцинация проводится вакциной Pfizer. Лицам старше 60 лет для ревакцинации доступны вакцины VeroCell, Pfizer и «Спутник Лайт». В сравнении с 18-м января имеется рост охвата ревакцинации на 11%», - сказал Н. Айманов.

Глава облздрава добавил, что до конца февраля подлежат ревакцинации еще 93 тысячи человек.