РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:30, 15 Март 2022 | GMT +6

    Темпы прироста заболевания КВИ снизились в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечаются низкие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный штаб.

    «14 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,001%. Еще один человек обследован по самообращению», - прокомментировали в облштабе.

    Единственный случай КВИ зарегистрирован в Алтынсаринском районе.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 14 марта 2022 год зарегистрировано 53 485 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 121. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 675 человек, вторым компонентом 344 266.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Костанайская область Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!