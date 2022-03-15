Темпы прироста заболевания КВИ снизились в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области отмечаются низкие темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный штаб.

«14 марта 2022 года в Костанайской области зарегистрирован 1 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,001%. Еще один человек обследован по самообращению», - прокомментировали в облштабе.

Единственный случай КВИ зарегистрирован в Алтынсаринском районе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 14 марта 2022 год зарегистрировано 53 485 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 53 121. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 358 675 человек, вторым компонентом 344 266.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.