Темпы экономического роста Казахстана ускорились до 4,4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-март т.г. С докладами выступили председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, министры национальной экономики Алибек Куантыров, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, индустрии и инфраструктурного развития — Каирбек Ускенбаев, энергетики — Болат Акчулаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Так, по данным Миннацэкономики, в январе-марте т.г. темпы роста экономики Казахстана ускорились до 4,4%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, поступательное увеличение объемов экспорта, устойчивая динамика в секторе услуг.

«Рост в реальном секторе составил 5,9%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,8%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование (рост на 9,3%), строительство (на 8,6%), торговля (на 8%), водоснабжение (на 7,7%), обрабатывающая промышленность (на 6,5%), информация и связь (на 6,4%), горнодобывающая промышленность (на 6,1%), сельское хозяйство (на 1,8%)», — отметил А. Куантыров.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-март т.г. объем производства вырос на 6,5%. Положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы (рост на 18%), а также в Северо-Казахстанской (на 14,4%) и Атырауской областях (на 14,3%).

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, добыче газа – на 8,2%, добыче сырой нефти на 7,6%, добыче прочих полезных ископаемых – на 6,3%, в добыче металлических руд и угля – на 1,9%. Динамика роста ввода жилья в эксплуатацию улучшилась на 7,7 п.п. Всего введено 2,9 млн кв. м жилья, что выше показателя января-марта предыдущего года на 0,4%.

Заслушав докладчиков, Алихан Смаилов отметил, что благодаря устойчивому развитию реального сектора экономики в первом квартале т.г. удалось достичь роста ВВП до 4,4%.

«По всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях и столице. По два отрицательных показателя имеются в Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской областях и г. Алматы. Остальным регионам необходимо активизировать работу», — сказал Премьер-Министр РК.

По словам А. Смаилова, в целом на сегодня удалось нивелировать влияние ограничительных мер на социально-экономическое развитие страны, но работу в этом направлении следует продолжить, поскольку санкционное влияние на экономику наших соседей усиливается. Также перед Правительством стоит сложная задача по сдерживанию инфляции. Наблюдается ускорение годовой инфляции в стране по итогам марта до 12%. Сказывается рост инфляции в странах — торговых партнерах и рост мировых продовольственных цен.

«По поручению Главы государства в стране реализуется Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы. Необходимые инструменты для сдерживания инфляции имеются. Государственные органы и акиматы должны эффективно их использовать, а также держать данный вопрос на особом контроле», — подчеркнул

А. Смаилов.

