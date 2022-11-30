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Температуру воздуха в новой школе проверила антикоррупционная служба СКО

30 Ноября 2022, 20:53
Температуру воздуха в новой школе проверила антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области заинтересовалась жалобами родителей учащихся IT школы-лицея им. М. Жумабаева на холод в кабинетах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, первый заместитель руководителя Айдос Жунисов посетил учебное заведение и на себе ощутил температуру, при которой учатся ребятишки.

Выяснилось, что тепловой узел функционирует в штатном режиме. Но есть ряд недостатков, которые влияют на снижение температуры. В угловых классах она составляет всего 15 градусов.

«Дети идут в школу за получением знаний, а не болезней. Подрядным организациям в кратчайшие сроки нужно устранить недостатки и принять все необходимые меры по обеспечению комфортной температуры для проведения занятий. Вопрос антикоррупционная служба будет держать на особом контроле», - сказал А. Жунисов.

IT школу-лицей им. М. Жумабаева на 900 учащихся в Петропавловске сдали в эксплуатацию в прошлом году.



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