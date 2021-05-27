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    15:07, 27 Май 2021 | GMT +6

    Температуру воды в реке Есиль замерили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области гидрометеорологическая служба замерила температуру воды на 18 гидропостах на реке Есиль и на озере Большой Тарангул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», замеры проводятся ежедневно на глубине в полметра.

    На 25 мая средняя температура воды по наблюдательным пунктам на реке Есиль и притоках составляет 22 градуса. Наиболее вода прогрелась в районе им. Г. Мусрепова - более 25 градусов. Холоднее всего вода в окрестностях Петропавловска – 17 градусов. Температура в озере Большой Тарангул – 22 градуса.

    «Для каждого восприятие градусов индивидуально: кто-то не боится лезть в воду и при плюс 10 градусах, а другим тепло плавать только при температуре от 24-25 градусов. Благоприятные условия купания – это ясная безветренная погода, температура воздуха плюс 25 градусов и выше. Начинать купание следует при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, соблюдая все меры предосторожности», - отметили в гидрометеорологической службе.

    Купаться можно, если после еды прошло 1,5-2 часа, если нет озноба, температуры, «гусиной кожи», перегревания на солнце, нет штормового предупреждения или сильного прибоя и место для купания специально оборудовано.

    В этом году в регионе подготовили 48 мест для купания. В том числе два пляжа в Петропавловске. Аким области Кумар Аксакалов заверил, что пляжи закрывать не будут.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Казгидромет Общество
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