Температуру почвы измерили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеостанции ведут наблюдение за температурой почвы на различной глубине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До 53 градусов составляет температура на поверхности почвы в СКО

По информации филиала РГП «Казгидромет», замеры на глубине 5, 10, 15 и 20 см начинают делать с приходом устойчивых положительных температур и просыханием почвы после оттаивания.

«Наблюдения проводятся специальными коленчатыми термометрами Савинова. Они представляют собой комплект из четырёх стеклянных ртутных термометров с цилиндрическими резервуарами, концы которых округлены. Ото всех термометров их отличает наличие изгиба, отстоящего от резервуара на 2-3 см», - рассказали в гидрометеорологической службе.

Наблюдения за температурой почвы важны, прежде всего, для отрасли сельского хозяйства. Они необходимы для определения наиболее благоприятных сроков сева теплолюбивых культур, расчёта скорости прорастания семян и выявления причин задержки всходов.

По результатам замеров, проведенных 21-го мая, колебания температуры почвы на глубине 5 см составили от 23 до 36 градусов, на глубине 10 см - от 19 до 26 градусов, на глубине 15 см - от 16 до 23 градусов, 20 см - от 13 до 18 градусов. Температура на поверхности почвы колеблется от 36 до 53 градусов.

В ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода. По прогнозам синоптиков, 24 мая воздух местами прогреется до 38 градусов тепла.



