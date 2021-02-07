Температурный рекорд зарегистрировали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нынешняя зима продолжает бить рекорды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эта зима не перестаёт удивлять. Две недели назад североказахстанцев атаковали настоящие северные морозы. Антициклон из районов Салехарда тогда оказал влияние на погоду всего Казахстана. Последние же дни погоду в республике определил Атлантический циклон с большим запасом влаги и тепла. В нашей области наблюдался переход из снега в дождь», - рассказали в филиале РГП «Казгидромет».

Атлантический циклон привел к повышению температуры воздуха до плюсовых значений. Шестого февраля метеостанция в Петропавловске зафиксировала плюс 3,3 градуса. Такой температуры не наблюдалось последние 84 года.

«Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлом году - +1,8 градуса, аналогичная температура была и 6 февраля 2016 года. В ближайшие дни в области будет наблюдаться понижение температуры воздуха», - добавили в филиале.

Уже сегодня утром столбик термометра в Петропавловске опустился до минус 10 градусов. Накануне синоптики распространили штормовое предупреждение: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем временами порывы будут достигать 30 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 6-8 мороза с дальнейшим понижением.

Из-за непогоды в регионе закрывают дороги.



