Температурный рекорд зарегистрировали в Петропавловске
«Эта зима не перестаёт удивлять. Две недели назад североказахстанцев атаковали настоящие северные морозы. Антициклон из районов Салехарда тогда оказал влияние на погоду всего Казахстана. Последние же дни погоду в республике определил Атлантический циклон с большим запасом влаги и тепла. В нашей области наблюдался переход из снега в дождь», - рассказали в филиале РГП «Казгидромет».
Атлантический циклон привел к повышению температуры воздуха до плюсовых значений. Шестого февраля метеостанция в Петропавловске зафиксировала плюс 3,3 градуса. Такой температуры не наблюдалось последние 84 года.
«Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлом году - +1,8 градуса, аналогичная температура была и 6 февраля 2016 года. В ближайшие дни в области будет наблюдаться понижение температуры воздуха», - добавили в филиале.
Уже сегодня утром столбик термометра в Петропавловске опустился до минус 10 градусов. Накануне синоптики распространили штормовое предупреждение: переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем временами порывы будут достигать 30 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 6-8 мороза с дальнейшим понижением.
Из-за непогоды в регионе закрывают дороги.