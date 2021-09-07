Температурный рекорд в августе был установлен в Мангистау - Казгидромет
Август 2021 года по температурному режиму повторил сценарий 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 годов. По распределению осадков последний раз такая засушливая погода наблюдалась в 2014, 2016 годах.
В самые жаркие дни в западных и южных регионах температура воздухадостигала отметки+38+46°С. Так например, на метеостанции Аккудук (Мангистауская область) 8 августа была зафиксирована самая высокая температура воздуха +45,7°С,но в2011 году было выше +46,5°С.
В августе также не обошлось и без похолодания, в середине и в конце месяца северный антициклон стал причиной понижения температуры воздуха на севере, в центре и на востоке страны, когда в ночные часы температура воздуха опустилась до отметки +3+7°С, днем до +15+20°С. На юго-востоке республики волна холода отмечалась в середине августа, температура воздуха ночью понизилась до +3+10°С, днем до +20+25°С, в горных районах Алматинской и Жамбылской областей до +13+18°С.
В городе Нур-Султане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 30 августа (+17,3°C), самая высокая наблюдалась 7 августа (+33.9°C). Рекордных показателей не было зафиксировано, так как в 2012, 2014 годах в течение месяца в северной столице дневной максимум составлял +36+38°С.