Температурный рекорд в августе был установлен в Мангистау - Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение месяца на большей части Казахстана наблюдалась аномально жаркая и сухая погода. Среднемесячная температура воздуха в августе была на 1-6°С выше климатической нормы на большей части территории страны, особенно в западных и южных регионах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Август 2021 года по температурному режиму повторил сценарий 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 годов. По распределению осадков последний раз такая засушливая погода наблюдалась в 2014, 2016 годах.

В самые жаркие дни в западных и южных регионах температура воздухадостигала отметки+38+46°С. Так например, на метеостанции Аккудук (Мангистауская область) 8 августа была зафиксирована самая высокая температура воздуха +45,7°С,но в2011 году было выше +46,5°С.

В августе также не обошлось и без похолодания, в середине и в конце месяца северный антициклон стал причиной понижения температуры воздуха на севере, в центре и на востоке страны, когда в ночные часы температура воздуха опустилась до отметки +3+7°С, днем до +15+20°С. На юго-востоке республики волна холода отмечалась в середине августа, температура воздуха ночью понизилась до +3+10°С, днем до +20+25°С, в горных районах Алматинской и Жамбылской областей до +13+18°С.

В городе Нур-Султане самая низкая температура воздуха была зафиксирована 30 августа (+17,3°C), самая высокая наблюдалась 7 августа (+33.9°C). Рекордных показателей не было зафиксировано, так как в 2012, 2014 годах в течение месяца в северной столице дневной максимум составлял +36+38°С.