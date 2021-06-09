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Температурный рекорд конца XIX века побит в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
9 Июня 2021, 20:45
Температурный рекорд конца XIX века побит в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В первые дни лета в Ташкенте был установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за последние три столетия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр гидрометеорологической службы Республики Узбекистан.

По данным ведомства, 2 июня было передано информационное сообщение о надвигающемся с Ирана знойном циклоне и ожидаемом нарастании среднесуточной температуры воздуха на 7-10° выше климатической нормы.

«3-7 июня 2021 года были зафиксированы рекордные высокие температуры для данного периода в городе Ташкент. Максимальная температура в городе Ташкент 3-7 июня превзошли максимальные значения температуры воздуха начала прошлого и конца 19 века», - сообщает Узгидромет.

«Так, 7 июня в столице температурные замеры достигли 40,8 градусов, что перекрывает абсолютный максимум, зафиксированный в 1894 году. При этом температура воздуха замеряется в тени, на высоте 2 метров, поэтому показатели на солнце будут еще выше», - пояснили специалисты Узгидромета.

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