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Температурные рекорды и сильные дожди в Казахстане зафиксировали в октябре

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Ноября 2022, 12:54
Температурные рекорды и сильные дожди в Казахстане зафиксировали в октябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Октябрь 2022 года на большей части территории Казахстана начался с волны холода, в начале третьей декады удивил волной тепла и завершился рекордным количеством осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В начале месяца на территорию республики отмечалось вторжение ультраполярного Азиатского антициклона из районов Новой Земли. В результате проникновения холодных воздушных масс ночью температура воздуха понизилась до -8-12°С в северных, центральных и восточных регионах Казахстана.

Температурные рекорды были отмечены на следующих метеорологических станциях (МС): 1 октября на МС Кокшетау столбики термометров ночью опускались до отметки -9,2°С, тем самым был перекрыт рекорд 1981 года, когда температура воздуха в ночные часы была зафиксирована -4°С, на МС Актогай (Карагандинская область) абсолютный минимум ночью составил -12,2°С, обновлен рекорд 2019 года (-7,1°С), на МС Риддер (Восточно-Казахстанская область) минимальная температура воздуха достигла отметки -9°С, крайний раз самая низкая температура воздуха была зафиксирована в 1986 году (-8,7°С), 3 октября на МС Рузаевка (Северо-Казахстанская область) было -8°С, обновился рекорд 1976 года (-4°С).

В начале третьей декады, 21-22 октября также наблюдались температурные рекорды, но уже были перекрыты дневные максимумы, что было связано с выносом теплых воздушных масс с востока Средиземного моря.

К примеру, 21 октября на МС Аяккум (Актюбинская область) была зафиксирована максимальная температура воздуха +23,6°С, был побит рекорд 1974 года (+22,0°С), на МС Ширик-Рабат (Кызылординская область) абсолютный максимум составил +24,8°С, таким образом обновился рекорд 1973 года (+24,0°С), 22 октября на МС Шымкент самая высокая температура воздуха достигла отметки +28,7°С, перекрыв рекорд 1962 года (+27,2°С), на МС Тараз и вовсе было +30°С, таким образом был перекрыт рекорд 1973 года (+26,0°С).

В первой и во второй декадах октября на большей части страны осадков выпало меньше нормы, однако в третьей декаде имело место рекордное количество осадков 1,5 - 2 месячные нормы, что было связано с прохождением серии циклонов и обострением атмосферных фронтов по территории республики.

Сильные дожди наблюдались 26 октября на МС Арысь(Туркестанская область) выпало 20 мм, при норме за месяц 17 мм, на МС Казыгурт - 34 мм, при норме 24 мм, на МС Кожахметова выпало 40 мм осадков при норме за месяц 24 мм, на МС Уюк (Жамбылская область) - 23,5 мм при норме за месяц 13 мм, 27 октября на МС Форт-Шевченко (Мангистауская область) осадков выпало 36 мм норма составляет 10 мм, 28 октября на МС Кызан - 20 мм - норма 11 мм, на МС Актау выпало 15 мм, при норме за месяц 13 мм.

В Астане самая низкая температура воздуха -6,3° была зафиксирована 29 октября, самая высокая температура воздуха +22.1°С была зафиксирована 7 октября. Среднемесячная температура воздуха в октябре была +6.1°С, при норме за месяц +5,0°С. Отклонение от нормы составило +1,1°. Норма суммы количества осадков в октябре: 26 мм, выпало осадков 17 мм. Эта сумма составляет 64% от нормы.


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