Температурные рекорды и сильные дожди в Казахстане зафиксировали в октябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Октябрь 2022 года на большей части территории Казахстана начался с волны холода, в начале третьей декады удивил волной тепла и завершился рекордным количеством осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В начале месяца на территорию республик и отмечалось вторжение ультраполярного Азиатского антициклона из районов Новой Земли. В результате проникновения холодных воздушных масс ночью температура воздуха понизилась до -8-12°С в северных, центральных и восточных регионах Казахстана.

Температурные рекорды были отмечены на следующих метеорологических станциях (МС): 1 октября на МС Кокшетау столбики термометров ночью опускались до отметки -9,2 °С, тем самым был перекрыт рекорд 1981 года, когда температура воздуха в ночные часы была зафиксирована -4 °С, на МС Актогай (Карагандинская область) абсолютный минимум ночью составил -12,2 °С , обновлен рекорд 2019 года (-7,1 °С ), на МС Риддер (Восточно-Казахстанская область) минимальная температура воздуха достигла отметки -9 °С , крайний раз самая низкая температура воздуха была зафиксирована в 1986 году (-8,7 °С ), 3 октября на МС Рузаевка (Северо-Казахстанская область) было -8 °С , обновился рекорд 1976 года (-4 °С).

В начале третьей декады, 21-22 октября также наблюдались температурные рекорды, но уже были перекрыты дневные максимумы, что было связано с выносом теплых воздушных масс с востока Средиземного моря.

К примеру, 21 октября на МС Аяккум (Актюбинская область) была зафиксирована максимальная температура воздуха +23,6 °С , был побит рекорд 1974 года (+22,0 °С ), на МС Ширик-Рабат (Кызылординская область) абсолютный максимум составил +24,8 °С , таким образом обновился рекорд 1973 года (+24,0 °С), 22 октября на МС Шымкент самая высокая температура воздуха достигла отметки +28,7 °С , перекрыв рекорд 1962 года (+27,2 °С ), на МС Тараз и вовсе было +30 °С , таким образом был перекрыт рекорд 1973 года (+26,0 °С ).

В первой и во второй декадах октября на большей части страны осадков выпало меньше нормы, однако в третьей декаде имело место рекордное количество осадков 1,5 - 2 месячные нормы, что было связано с прохождением серии циклонов и обострением атмосферных фронтов по территории республики.

Сильные дожди наблюдались 26 октября на МС Арысь ( Туркестанская область) выпало 20 мм, при норме за месяц 17 мм, на МС Казыгурт - 34 мм, при норме 24 мм, на МС Кожахметова выпало 40 мм осадков при норме за месяц 24 мм, на МС Уюк (Жамбылская область) - 23,5 мм при норме за месяц 13 мм, 27 октября н а МС Форт-Шевченко (Мангистауская область) осадков выпало 36 мм норма составляет 10 мм, 28 октября на МС Кызан - 20 мм - норма 11 мм, на МС Актау выпало 15 мм, при норме за месяц 13 мм.