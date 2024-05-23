Температурный рекорд побит в Казахстане

Апрель текущего года зафиксирован в истории метеонаблюдений как один из самых теплых во многих странах Северного полушария, и Казахстан не исключение. По информации «Казгидромета», среднемесячная температура воздуха на большей части страны была теплее обычного на 1-6°С, передает агентство Kazinform.

В течение месяца были зафиксированы рекорды по температуре воздуха:

19 апреля на метеорологической станции (МС) Актау абсолютный максимум составил +30,1°С, тем самым обновился рекорд 2014 года (+25,0°С).

На МС Кокшетау воздух прогрелся до +26,3°С, был перекрыт абсолютный максимум 2020 года (+24,2°С).

На МС Костанай была зафиксирована максимальная температура воздуха +29,3°С, что стало выше рекорда 1982 года (+27,2°С).

На МС Петропавловск столбик термометра достиг отметки +28,0°С, перекрыв рекорд 1982 года (+25,0°С).

По данным «Казгидромета», в начале третьей декады апреля высокий фон температуры сохранился на большей части страны, появились новые рекорды по городам Казахстана:

21 апреля в Актау было отмечено +31,5°С, таким образом обновился рекорд 1975 года (+29,0°С).

В Петропавловске воздух прогрелся до +28,8°С, был перекрыт абсолютный максимум 1982 года (+26,9°С).

22 апреля в Атырау столбик термометра поднялся до отметки +31,2°С, тем самым обновился рекорд 2012 года (+29,5°С).

В Уральске абсолютный максимум составил +28,4°С, таким образом обновился рекорд 1967 года (+27,8°С).

В Жезказгане наблюдалась максимальная температура воздуха +27,7°С, таким образом был перекрыт рекорд 2023 года (+26,1°С).

27 апреля в Актау вновь рекордно нагрело до +30,7°С, в 1989 году было +27,3°С.

В конце апреля на восточную часть территории страны нагрянули холода, что было связано с вторжением северного антициклона. При этом на востоке республики температура воздуха понизилась ночью до -1-10°С.

На большей части Казахстана апрель в целом был малоосадочным, лишь в отдельные дни наблюдались сильные дожди. Например, 24 апреля сильный дождь прошел в Актюбинской области на МС Новоалексеевка выпало 25 мм, это чуть больше месячной нормы (норма 23 мм), 25 апреля в Кызылординской области на МС Аральское море выпали почти 2 месячные нормы осадков 24 мм, при норме 14 мм.

По г. Астане средняя за месяц температура воздуха составила +9,1°С, что было выше нормы на 2,6°, при норме +6,5°С. Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 1 апреля и составила -2,3°С, самая высокая температура воздуха отмечалась 19 апреля и составила +24,7°С.

В Астане выпала месячная норма осадков 22 мм (норма за месяц 22 мм).