Температура выше нормы сохранится на севере Казахстана 16-18 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 16-18 января в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В предстоящие трое суток резких изменений в погоде Казахстана не ожидается. По-прежнему циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, смещающиеся с Атлантики, будут приносить тёплые и влажные воздушные массы на территорию республики.

Поэтому в большинстве областей временами пройдёт снег, на севере с метелью и сильным порывистым ветром, в южных областях ожидаются туман и гололёд. Температура воздуха в северной половине республики сохранится выше нормы на 3…8°С, в южной около нормы.