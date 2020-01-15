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Температура выше нормы сохранится на севере Казахстана 16-18 января
15 Января 2020 13:42
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 16-18 января в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В предстоящие трое суток резких изменений в погоде Казахстана не ожидается. По-прежнему циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, смещающиеся с Атлантики, будут приносить тёплые и влажные воздушные массы на территорию республики.
Поэтому в большинстве областей временами пройдёт снег, на севере с метелью и сильным порывистым ветром, в южных областях ожидаются туман и гололёд. Температура воздуха в северной половине республики сохранится выше нормы на 3…8°С, в южной около нормы.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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