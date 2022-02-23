Температура выше нормы ожидается в марте в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики обещают теплую и щедрую на осадки весну. Активное снеготаяние ожидается уже в конце марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбыт Мергалимова рассказала, средняя температура в марте ожидается в пределах 5-7 градусов мороза, что выше нормы на 1-2 градуса.

В начале марта сохранится зимняя погода. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 23 градусов, днем – до 15 мороза. Затем прогнозируется повышение температуры ночью до 4-9 мороза, днем – минус 1-6 градусов.

Во второй декаде марта ожидается колебание температуры воздуха ночью до 4-9 мороза, днем от минус 1 градуса до плюс 4 – минус 6 градусов.

В третьей декаде синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха ночью местами до минус 4 градусов, днём местами воздух будет прогреваться до 4 тепла. В конце декады продолжится повышение температуры воздуха ночью до плюс 1 градуса, днём - до 9 тепла.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области.

«Март характеризуется активной ветровой деятельностью. Ожидаются ветра 15-20 метров в секунду часто в течение месяца. За токами холодных воздушных масс будут частые метели в первой половине месяца. Возможен туман в середине и во второй половине месяца. Гололед – в конце второй и в начале третьей декад марта. Согласно прогнозу в последнюю пятидневку марта ожидается интенсивное снеготаяние», - сказала К. Мергалимова.