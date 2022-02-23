+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Температура выше нормы ожидается в марте в СКО

23 Февраля 2022 16:51
Поделиться:
Температура выше нормы ожидается в марте в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области синоптики обещают теплую и щедрую на осадки весну. Активное снеготаяние ожидается уже в конце марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Штормовые предупреждения: Метель, гололед и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана
Снег на севере Казахстана прогнозируют синоптики Неблагоприятные  метеоусловия будут в восьми городах РК Из-за погоды закрыли республиканскую трассу в Атырауской области

Директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбыт Мергалимова рассказала, средняя температура в марте ожидается в пределах 5-7 градусов мороза, что выше нормы на 1-2 градуса.

В начале марта сохранится зимняя погода. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 23 градусов, днем – до 15 мороза. Затем прогнозируется повышение температуры ночью до 4-9 мороза, днем – минус 1-6 градусов.

Во второй декаде марта ожидается колебание температуры воздуха ночью до 4-9 мороза, днем от минус 1 градуса до плюс 4 – минус 6 градусов.

В третьей декаде синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха ночью местами до минус 4 градусов, днём местами воздух будет прогреваться до 4 тепла. В конце декады продолжится повышение температуры воздуха ночью до плюс 1 градуса, днём - до 9 тепла.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы на большей части области.

«Март характеризуется активной ветровой деятельностью. Ожидаются ветра 15-20 метров в секунду часто в течение месяца. За токами холодных воздушных масс будут частые метели в первой половине месяца. Возможен туман в середине и во второй половине месяца. Гололед – в конце второй и в начале третьей декад марта. Согласно прогнозу в последнюю пятидневку марта ожидается интенсивное снеготаяние», - сказала К. Мергалимова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Регионы   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Штормовые предупреждения: Метель, гололед и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана
Снег на севере Казахстана прогнозируют синоптики
Неблагоприятные  метеоусловия будут в восьми городах РК
Из-за погоды закрыли республиканскую трассу в Атырауской области
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
4 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
5 Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
6 Асхат Аймагамбетов озвучил недочеты в реализации проекта «Читающая школа»
Читайте также
За последние два года в Кордайском районе проделана масштабная работа – Бердибек Сапарбаев
Протяженность ливневок увеличили в два раза в Петропавловске
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте
Асхат Аймагамбетов озвучил недочеты в реализации проекта «Читающая школа»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив