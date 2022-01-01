Температура воздуха выше нормы ожидается в январе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области средняя температура воздуха ожидается в пределах 13-16 мороза, что выше нормы на один градус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от минус 23-28 до 13-18 мороза, днем – от 13-18 мороза до минус 3-8 градусов. В конце декады – понижение температуры воздуха ночью до минус 25-30 градусов, на севере области – до минус 35, днем – до 19-24 мороза.

Во второй декаде предполагается повышение температуры воздуха ночью до 16-21 мороза, днём – до минус 10-15 градусов. В середине декады снова похолодает ночью до 23-28 мороза, днем – до минус 15-20 градусов. Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до минус 10-15 градусов, днем – до 2-7 мороза. В конце декады очередное похолодание ночью до 23-28 мороза, днем – до минус 13-18 градусов.

В третьей декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, днем - до 0 – минус 5 градусов. Затем ожидается колебание температуры воздуха ночью от минус 18-23 градусов до минус 5-10, днем от минус 5-10 градусов до минус 2 – плюс 3 градусов. В самом конце декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до 13-18 мороза, днем - до 0 – 5 мороза.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы.

Снег, метель, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду прогнозируются часто в течение месяца. Туман вероятен в середине и в конце третьей декады.