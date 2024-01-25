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    14:51, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Температура воздуха выше нормы ожидается в феврале и марте в СКО

    прогноз погоды
    Фото: unsplash

    В Северо-Казахстанской области в феврале температура воздуха ожидается в пределах минус 13-14,5 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации директора филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимовой, в феврале климатические характеристики и циркуляционные особенности еще близки к январским. Снегопады и метели обычно сохраняются.

    — В феврале в связи с частой сменой воздушных масс будет наблюдаться неустойчивая погода с перепадами температуры воздуха. Местами снег, метель, порывистый ветер ожидаются в первой декаде, в конце второй декады и в течение третьей декады. Средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне 13-14,5 мороза при норме минус 14-15,7 градусов. Количество осадков ожидается около нормы, местами больше нормы. Норма составляет 11-21 мм, — проинформировала К.Мергалимова.

    Температуру выше нормы на два градуса прогнозируют синоптики и в марте. Норма составляет 6,1-8,1 мороза, в Петропавловске — 7 мороза. В первый весенний месяц ожидается большое количество осадков. Активное снеготаяние начнется в последние пять дней марта.

    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Казгидромет
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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