Температура воздуха выше нормы ожидается в феврале и марте в СКО

В Северо-Казахстанской области в феврале температура воздуха ожидается в пределах минус 13-14,5 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации директора филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимовой, в феврале климатические характеристики и циркуляционные особенности еще близки к январским. Снегопады и метели обычно сохраняются.

— В феврале в связи с частой сменой воздушных масс будет наблюдаться неустойчивая погода с перепадами температуры воздуха. Местами снег, метель, порывистый ветер ожидаются в первой декаде, в конце второй декады и в течение третьей декады. Средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне 13-14,5 мороза при норме минус 14-15,7 градусов. Количество осадков ожидается около нормы, местами больше нормы. Норма составляет 11-21 мм, — проинформировала К.Мергалимова.

Температуру выше нормы на два градуса прогнозируют синоптики и в марте. Норма составляет 6,1-8,1 мороза, в Петропавловске — 7 мороза. В первый весенний месяц ожидается большое количество осадков. Активное снеготаяние начнется в последние пять дней марта.