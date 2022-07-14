Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Температура воздуха в Шанхае достигла рекордной отметки
14 Июля 2022 22:42

Температура воздуха в Шанхае достигла рекордной отметки

ШАНХАЙ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Температура воздуха в Шанхае достигла 40,9 градусов по Цельсию, что является рекордным показателем за всю историю метеорологических наблюдений в этом городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Центральная метеостанция Шанхая с 08:00 13 июля объявила «оранжевое» предупреждение в связи с сильной жарой. Затем уровень повысили до «красного». За последние 3 дня метеослужба объявляет «красное» предупреждение уже во второй раз.

В последний раз такая рекордно высокая температура была зафиксирована в Шанхае 21 июля 2017 года.

По состоянию на 13 июля в Шанхае в этом году зарегистрировано 14 дней, когда температура воздуха превышала 35 градусов, из них 8 дней она поднималась выше 37 градусов и еще 2 дня выше 40 градусов.

Согласно последнему прогнозу, высокая температура воздуха в Шанхае сохранится в течение следующих 3-4 дней. 14 июля она достигнет отметки 39-40 градусов.




Фото: banburyfm.com

Новости по теме
Жара до 47 градусов ожидается в Узбекистане
Сильная жара и грозы ожидаются 14-16 июля в Казахстане
Аномальная жара охватила часть Китая
Читайте также
Более 3 тыс. человек эвакуировали в Турции из-за лесного пожара
Нитриты могут быть причиной рака прямой кишки - французский регулятор
Жара до 47 градусов ожидается в Узбекистане
Евросоюз и Азербайджан подпишут газовый меморандум
Более 60 тыс. тонн вредных веществ попало в атмосферу в СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Землетрясение произошло в 422 км от Алматы
Почти 17 тыс. человек заболели ковидом за сутки в Сингапуре
Популярное
1 Система ОСМС оказалась неэффективной - Касым-Жомарт Токаев
2 Алматы может войти в «красную» зону - Глава государства о коронавирусе
3 Коронавирусом в Алматы болеют больше всего дети - врач
4 Коронавирусом в Казахстане заболели 1104 человека
5 Начались мошенничество и откровенное хищение - Президент о проекте «Артспорт»

Лента новостей

Архив