14 Июля 2022 22:42

Температура воздуха в Шанхае достигла рекордной отметки

ШАНХАЙ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Температура воздуха в Шанхае достигла 40,9 градусов по Цельсию, что является рекордным показателем за всю историю метеорологических наблюдений в этом городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Центральная метеостанция Шанхая с 08:00 13 июля объявила «оранжевое» предупреждение в связи с сильной жарой. Затем уровень повысили до «красного». За последние 3 дня метеослужба объявляет «красное» предупреждение уже во второй раз.

В последний раз такая рекордно высокая температура была зафиксирована в Шанхае 21 июля 2017 года.

По состоянию на 13 июля в Шанхае в этом году зарегистрировано 14 дней, когда температура воздуха превышала 35 градусов, из них 8 дней она поднималась выше 37 градусов и еще 2 дня выше 40 градусов.

Согласно последнему прогнозу, высокая температура воздуха в Шанхае сохранится в течение следующих 3-4 дней. 14 июля она достигнет отметки 39-40 градусов.









Фото: banburyfm.com