Температура выше нормы ожидается в октябре в СКО

По прогнозу филиала РГП «Казгидромет» в октябре в Северо-Казахстанской области средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне 5,2-6,1 градуса, что выше нормы на один градус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале сообщили, что в первой декаде октября ожидается понижение температуры воздуха ночью от 2-7 до 0-5 градусов, местами возможны заморозки -3 градуса, днем от 14-19 до 10-15. Затем потеплеет ночью до 5-10, днем - до 15-20 градусов.

Во второй декаде вновь похолодает ночью до 0-5 градусов, днем – до 5-10 тепла. В конце декады – дальнейшее понижение температуры воздуха ночью до 0 – минус 5, днем - до 2-7 тепла.

В начале третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0-5 градусов, днем – до 7-12 тепла. В конце декады столбик термометра ночью опустится до минус 5-10 градусов, днем – до 0 – минус 5 градусов.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы - 22-40 мм, местами - больше нормы.

Дождь прогнозируется в середине первой декады. Дождь и мокрый снег - в середине месяца и во второй половине третьей декады. Туман вероятен в начале третьей, гололед – в конце третьей декады. Ветер 15-20 метров в секунду предполагается в начале первой декады, в начале и в середине второй, в конце третьей декады.