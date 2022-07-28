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Температура Северного моря стала выше на 2-3 градуса
28 Июля 2022 03:44

Температура Северного моря стала выше на 2-3 градуса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Температура воды в Северном море в текущий летний сезон на 3°C выше годовой нормы. Бельгийские эксперты считают, что ситуация является последствием глобального изменения климата, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийское телевидение VRT сообщает, что температура воды на пляжах вдоль фламандского побережья в настоящее время составляет 21°C, в то время как дальше от побережья температура морской воды составляет 19°C. По наблюдениям местных ученых, это на два-три градуса выше нормы за июль месяц.

Ян Сейс из Фландрийского морского института (VLIZ) говорит, что Северное море не избежало высоких температур, наблюдающихся в настоящее время во многих местах континента. Глобальное потепление также влияет на море и это негативное воздействие.

Этим летом побито несколько температурных рекордов. В Средиземном море температура воды в некоторых местах достигала 30°C, что на 5°C выше средних значений. Бельгийский ученый объясняет, что волны морского тепла становятся все более распространенными из-за глобального потепления. Во всем мире сейчас на 50% больше дней морской жары, чем 100 лет назад.

По его мнению, морские тепловые волны создают проблемы для экосистемы.

«Мы наблюдаем это в основном в тропических и субтропических районах, но все больше и больше в Средиземноморье, - добавляет Ян Сейс. «Кораллы будут увядать и в конечном итоге исчезнут, потому что они теряют вид водорослей, на которых они живут, которые не выдерживают таких высоких температур».

Кроме того, если температура воды повышается, в воде становится меньше кислорода. Ученые говорят, что морская жизнь нуждается в кислороде.

«Рыба может уплыть в более глубокие воды, где прохладнее. Но у моллюска, прилипшего к камню, нет выбора и он умрет, если морская вода станет слишком теплой. В теплой морской воде, конечно, приятнее купаться, но важны именно негативные последствия», - заключает бельгийский ученый.


Фото: natworld.info

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